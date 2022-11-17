Сократить сроки предоставления участков для уличной торговли предлагают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «СПК «Astana» Еркегали Алимкулов в ходе заседания столичного маслихата сказал, что необходимо сократить сроки предоставления земельных участков для уличной торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс выделения земельных участков очень затруднительный, с множеством этапов. Всего у нас 15 этапов, которые занимают от 4,5 до 6 месяцев. Сначала предприниматель обращается с заявлением через I-Qala, потом заявление поступает в СПК, идет изготовление и согласование схемы расположения земельного участка, управление архитектуры рассматривает. Далее идет письмо в районный акимат, потом ожидается протокол решения комиссии. Данные этапы продолжаются, включая идентификацию документов, корректировку данных в базе реестра недвижимости, определение кадастровой стоимости земельного участка. Затем происходит заключение договора и государственная регистрация. В среднем 187 рабочих дней занимает получение земельного участка по программе «1 000 мест – уличная торговля», – сказал Еркегали Алимкулов.

По его словам, в отношении длительных сроков выделения земельных участков направлены соответствующие письма в уполномоченные органы о необходимости сокращения данных сроков. Вносятся изменения и в правила корпорации.

Еще одним проблемным вопросом, по мнению Еркегали Алимкулова, является самостоятельный выбор предпринимателями земельных участков. Предприниматель выбирает участок, готовит документы и сдает их. Через некоторое время выясняется, что участок занят или размещение объекта нарушит «красную линию», предприниматель вынужден искать другой участок. СПК вносит предложение, чтобы управление архитектуры совместно с районными акиматами заранее информировало о том, какие участки могут быть арендованы.

Как отметил спикер, есть павильоны, размещенные не в рамках программы «1 000 мест – уличная торговля», стихийная торговля продолжается. В некоторых случаях работа этих торговых объектов вызывает критику со стороны населения, поэтому предлагается районным акиматам усилить работу по этому направлению.

Еркегали Алимкулов также высказал предложение передать сезонную торговлю от СПК в ведение районных акиматов, которые должны ускорить предоставление участков предпринимателям.

В отношении стоимости аренды земельных участков Еркегали Алимкулов отметил, что в среднем она составляет 20-24 тысячи тенге за квадратный метр в год. Целесообразно увеличить стоимость аренды, так как прибыль от торговли достаточно высокая, особенно в популярных местах, в том числе на левобережье столицы.



