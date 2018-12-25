Сократить рабочий день рекомендовано в Астане из-за мороза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с резким понижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства сократить рабочий день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской ДЧС.

«Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, департамент по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь, коммунальные службы.

По данным РМК «Казгидромет» температура воздуха на 25 декабря составляет -30 С, по ощущению -38 С, ветер 2м/с.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112»!» - говорится в сообщении.