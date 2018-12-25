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Сократить рабочий день рекомендовано в Астане из-за мороза

25 Декабря 2018 13:10 319
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Сократить рабочий день рекомендовано в Астане из-за мороза

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с резким понижением температуры воздуха  и ухудшением погодных условий и во избежание несчастных случаев департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует государственным органам, образовательным учреждениям, объектам предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства  сократить  рабочий день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской ДЧС. 

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«Исключение составляют организации жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, департамент по чрезвычайным ситуациям, скорая медицинская помощь, коммунальные службы.

По данным РМК «Казгидромет» температура воздуха на 25 декабря  составляет -30 С, по ощущению -38 С, ветер 2м/с.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112»!» - говорится в сообщении.

 

 

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Ключевые слова: общество, Безопасность, Астана,
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