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    Сократить президентскую квоту в Сенате поручил Глава государства

    16 Марта 2022, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил сократить президентскую квоту в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежде всего, следует пересмотреть порядок формирования и ряд функций Сената. В настоящее время Верхняя Палата состоит из 49 депутатов – по два избираемых сенатора от каждого региона и 15 сенаторов, назначаемых Президентом. Такая конструкция позволяла в должной мере учитывать региональную специфику и давала возможность Главе государства непосредственно влиять на законотворческий процесс», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    По словам Президента, для своего времени она была достаточно эффективной и прогрессивной.

    «Но сегодня нам нужно двигаться вперед. Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте. Поэтому мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Причем 5 из них будут рекомендованы АНК, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время», - добавил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Послание Президента РК-2022
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