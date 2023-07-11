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    Сократить основания участия государства в предпринимательской деятельности предлагают в РК

    11 Июля 2023, 20:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам анализов более чем на 50 % выявлено присутствие государства на базовых для экономики страны рынках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие данные содержаться в Консультативном документе регуляторной политики к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции», размещенном на портале Открытые НПА.

    «По итогам анализов более чем на 50 % выявлено присутствие государства на базовых для экономики страны рынках производства электрической энергии, оптовой и розничной реализации товарным газом, грузовых, пассажирских железнодорожных перевозок, связи, гражданской авиации, медицинских, образовательных услуг», - говорится в документе.

    Отмечено, что разгосударствление рассматривается как важное направление децентрализации национальной экономики, укрепления частного бизнеса, насыщения рынка товарами и услугами, повышения их качества, ликвидации монополизма государственных предприятий.

    Идеология утверждения перечня видов деятельности заключалась в определении четкой границы участия государства в экономике Казахстана, соответственно с последующим сокращением участия государства в экономике страны.

    Однако действующий перечень не включает множество видов деятельности, осуществляемых субъектами на уровне республиканской и коммунальной собственности, также дочерними организациями национальных холдингов.

    В связи с этим предлагается сокращение оснований участия государства в предпринимательской деятельности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика
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