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    Сократить обязательства по оформлению сопроводительных накладных могут в РК

    15 Февраля 2023, 10:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил о планах по пересмотру обязательств в части оформления сопроводительных накладных на товары (СНТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках перехода на сервисную модель налогообложения между Министерством финансов и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» 30 декабря 2022 года заключен Меморандум о сотрудничестве. Достигнута договоренность по кардинальному пересмотру обязательств по оформлению СНТ», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

    В этой связи, Министерство финансов разработало проект приказа «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан».

    «Данные проект приказа предусматривает сокращение обязательств по оформлению СНТ и применению ВС (виртуальный склад). В настоящее время проект приказа размещен на портале Открытых нормативных правовых актов для публичного обсуждения», - добавил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Минфин РК Цифровой Казахстан
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