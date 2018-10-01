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Сократить дефицит медкадров поможет реализация Послания Президента - врач из СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Главный врач Северо-Казахстанской областной больницы Юрий Белоног уверен, что благодаря реализации Послания Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» решится проблема дефицита медицинских кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ю. Белоног отметил, что сотрудников бюджетной сферы, безусловно, воодушевило сообщение о повышении заработной платы.
«В первую очередь, увеличение минимальной заработной платы с 28 тысяч тенге до более чем 42 тысяч тенге. Это сразу отразится на заработной плате младшего медицинского персонала среднего звена, где отмечается кадровый дефицит. Я уверен, это поспособствует решению проблемы нехватки кадров», - сказал Ю. Белоног.
Он добавил, что медицинскую общественность радует повышение расходов на здравоохранение до 10% от валового внутреннего продукта.
«Глава государства обратил внимание на два основных момента: первичную медико-санитарную помощь и онкологическую службу. Что касается ПМСП - это мировая практика, где человек впервые сталкивается с заболеванием. Эту службу нужно укреплять, и не случайно Президент инициировал повышение заработной платы на 20% медицинским работникам ПМСП», - отметил Ю. Белоног.
Он добавил, что 15 лет назад именно Глава государства инициировал программу развития кардиохирургической службы. Сейчас в каждом областном центре свободно проводится весь спектр кардиохирургических операций, спасаются десятки тысяч жизней. Теперь Президент поручил создать современный центр по онкологическим заболеваниям.
«Создание такого центра, оснащение его самым современным оборудованием и внедрение современных технологий приведёт к трансферту на региональный уровень. Я уверен, в скором времени нас ждет блестящее развитие противоонкологической службы, что приведет к увеличению продолжительности жизни, снижению инвалидизации и улучшению благосостояния населения РК», - подчеркнул Ю. Белоног.
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