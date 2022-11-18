Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сократилось время регистрации вылетающих пассажиров по международным направлениям

    18 Ноября 2022, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» регистрация вылетающих по международным направлениям пассажиров впредь начинается не позднее 2 часов до вылета воздушного судна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал столичного аэропорта.

    «В соответствии с п.6. «Правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Казахстана», регистрация вылетающих пассажиров впредь начинается не позднее двух часов до вылета воздушного судна (в зависимости от воздушного судна и количества пассажиров) на международных рейсах», - говорится в сообщениях.

    Ранее, регистрация начиналась не позднее трех часов до вылета.

    При этом, на рейсы по внутренним направлениям время регистрации вылетающих остается прежним – за 1,5 часа до вылета.
    Астана Транспорт Общество Аэропорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Протекающую кровлю прокомментировали в столичном аэропорту
    Аэропорт Валенсии заблокирован из-за дождей
    Более 700 человек застряли в аэропорту Шымкента
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров