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Сократилось время регистрации вылетающих пассажиров по международным направлениям

18 Ноября 2022, 13:29
Сократилось время регистрации вылетающих пассажиров по международным направлениям
18 Ноября 2022, 13:29

Сократилось время регистрации вылетающих пассажиров по международным направлениям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» регистрация вылетающих по международным направлениям пассажиров впредь начинается не позднее 2 часов до вылета воздушного судна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал столичного аэропорта.

«В соответствии с п.6. «Правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Казахстана», регистрация вылетающих пассажиров впредь начинается не позднее двух часов до вылета воздушного судна (в зависимости от воздушного судна и количества пассажиров) на международных рейсах», - говорится в сообщениях.

Ранее, регистрация начиналась не позднее трех часов до вылета.

При этом, на рейсы по внутренним направлениям время регистрации вылетающих остается прежним – за 1,5 часа до вылета.


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