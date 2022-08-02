Сократилось число возможных соперников «Кызыл-Жара» в плей-офф Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Петропавловский «Кызыл-Жар» второго августа узнает возможного соперника по плей-офф Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Число оставшихся команд-участниц было разделено на четыре группы и казахстанская команда попала в первую, в которой пара петропавловского клуба оказалась сеянной.

В случае победы над кипрским АПОЭЛем «Кызыл-Жар» встретится с одной из следующих несеянных команд:

«Сепси» (Румыния) — «Юргорден» (Швеция);

«Твенте» (Нидерланды) — «Чукарички» (Сербия);

ЦСКА София (Болгария) — «Сент-Патрикс» (Ирландия);

«Лиллестрем» (Норвегия) — «Антверпен» (Бельгия).

Матчи третьего квалификационного раунда против АПОЭЛа состоятся четвертого августа на Кипре, и 11-го августа в Казахстане.





Фото: FC Qyzyljar | ФК Кызыл-Жар



