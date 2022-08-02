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    • Сократилось число возможных соперников «Кызыл-Жара» в плей-офф Лиги конференций

    2 Августа 2022 09:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Петропавловский «Кызыл-Жар» второго августа узнает возможного соперника по плей-офф Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Число оставшихся команд-участниц было разделено на четыре группы и казахстанская команда попала в первую, в которой пара петропавловского клуба оказалась сеянной.

    В случае победы над кипрским АПОЭЛем «Кызыл-Жар» встретится с одной из следующих несеянных команд:
    «Сепси» (Румыния) — «Юргорден» (Швеция);
    «Твенте» (Нидерланды) — «Чукарички» (Сербия);
    ЦСКА София (Болгария) — «Сент-Патрикс» (Ирландия);
    «Лиллестрем» (Норвегия) — «Антверпен» (Бельгия).

    Матчи третьего квалификационного раунда против АПОЭЛа состоятся четвертого августа на Кипре, и 11-го августа в Казахстане.


    Фото: FC Qyzyljar | ФК Кызыл-Жар
    #Спорт #Футбол
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