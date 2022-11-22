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    Сократилось число абортов среди казахстанских подростков

    22 Ноября 2022, 20:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Если в 2018 количество сделавших аборт подростков до 15 лет составило 27, то в 2021 году этот показатель уменьшился до 15 случаев. При этом, число абортов среди подростков более старшего возраста от 15 до 18 лет также сокращается, если в 2020 году было зарегистрировано 1122 случая, в 2021 году – 1094, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    Вместе с тем, рождаемость среди девушек-подростков с каждым годом уменьшается и в 2021 году показатель составил 23,8 случаев на 1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет, что по сравнению с 2015 годом на 7,2 случаев меньше.

    В региональном разрезе наибольшие значения рождаемости наблюдаются в Туркестанской (36,3), Мангистауской (36,2) и Жамбылской (34,3) областях. Меньше всего рождаемости среди подростков в городах Алматы (11,5) и Астана (12,8).


    Фото:shutterstock.com
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