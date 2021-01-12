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    Сокращены сроки оказываемых органами госдоходов услуг

    12 Января 2021, 04:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в налоговое и таможенное законодательство, которые предусматривают оптимизацию сроков оказания государственных услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Комитета госдоходов Минфина РК в Instagram.

    Таким образом, с 1 января 2021 года сокращены сроки оказания следующих услуг:

    - отзыв налоговой отчетности по налоговому заявлению - до 1 рабочего дня с даты подачи налогового заявления (ранее 5 рабочих дней);

    - приостановление представления налоговой отчетности - до одного рабочего дня (ранее 3 рабочих дня);

    - сведения об отсутствии (наличии) задолженности по запросу органов юстиции – до трех рабочих дней (ранее 5 рабочих дней);

    - проведение зачетов/возвратов налогов, платежей в бюджет, пени и штрафов, таможенных пошлин, таможенных сборов, процентов сокращается - до 5 рабочих дней (ранее 10 рабочих дней).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Минфин РК
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