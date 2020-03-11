Сокращены поставки казахстанского газа в Китай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан сократил поставки газа в Китай. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы сократили на 20-25 процентов поставку газа в Китай. Но даже при этом сокращении у нас транспортировка почти на том же уровне, который был в прошлом году», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Глава Минэнерго пояснил, что сокращение произошло по просьбе китайских властей.

«На сегодняшний день задача - загрузка наших заводов, что мы и делаем. В середине января у нас был инцидент на месторождениях, принадлежащих «Актобемунайгазу». Там обнаружились хлорорганические вещества», - уточнил Нурлан Ногаев.

Министр отметил, что этот вопрос был урегулирован.

«Но, к сожалению, на сегодняшний день в нефти «Актобемунайгаза» эти вещества до сих пор обнаруживаются. Ограничение по добыче ввели по технологическим причинам, как скоро мы ликвидируем все эти недостатки, так и начнем поставку в Китай», - резюмировал министр.



