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    Сокращение взаимной торговли между странами ЕАЭС отметил Касым-Жомарт Токаев

    1 Октября 2019, 19:04

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами сократился на 2%, а взаимная торговля – на 5%. Поэтому странам ЕАЭС крайне важно поддерживать устойчивый экономический рост. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, трансляция которого показана в прямом эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Организации Объединенных Наций, развернувшаяся торговая война может привести к потерям в мировой экономике от 850 млрд долларов до почти одного триллиона долларов уже у началу следующего года. Снижение темпов производства, сокращение инвестиций в глобальном масштабе может составить около 1% от всеобщего валового внутреннего продукта. Это колоссальные цифры. Снижение темпов экономического роста в мире, особенно у наших основных партнеров – Европейского Союза, Китая, могут повлечь за собой и нежелательные последствия для нас», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

    Он отметил, что в этом году наблюдается сокращение товарооборота.

    «По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами сократился на 2%, взаимная торговля стран Союза сократилась более чем на 5%, до 28 млрд долларов. Это, согласитесь, неблагоприятная тенденция. Нас, конечно, волнует сокращение экспорта казахстанской продукции. Экспорт Казахстана со странами Евразийского экономического союза сократился на более чем 6%. Конечно, в это есть и объективные экономические причины, но наличие административных барьеров мы также не списываем со счетов», - сказал Глава государства.

    «Нам крайне важно поддержать устойчивый экономический рост наших государств. Это возможно только за счет реального и взаимовыгодного сотрудничества – интеграции и кооперации», - добавил К. Токаев.

    Как ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

    Глава государства встретился с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

    Отметим, в заседании принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

    Помимо лидеров государств-членов ЕАЭС на заседание приглашены Президент Молдовы Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при союзе, а также почетные гости – Президент Ирана Хасан Рухани и Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана ЕАЭС
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