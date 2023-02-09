Сокращение посевных площадей сахарной свеклы отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Ассоциации сахарной пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева отметила, что на сегодняшний день производство свекловичного сахара составляет 28600 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с комплексным планом увеличение посевных площадей предполагается до 16 700 га. Мы будем рады, если это осуществится, потому что наблюдаем противоположную картину. С 2020 года у нас ежегодно сокращаются посевные площади. Если в 2020 году посевная площадь составляла 15 200 га, в 2022 году она составила всего 9 тысяч га. Это катастрофически маленькие площади, соответственно мы получили незначительный урожай», - прокомментировала глава Ассоциации сахарной промышленности.

По оптимистическим прогнозам, в Ассоциации ожидали получить 40 тысяч тонн, но получили пессимистический прогноз и на сегодняшний день производство свекловичного сахара составляет 28600 тонн, что очень мало.

«Если мы говорим об инфраструктурном обеспечении, то самое главное – обеспечение водой. Для южных регионов страны это архиважная проблема. Если в Жамбылской области ситуация получше, то в Алматинской области - плохая. Если мы не решим вопрос обеспечения водой, то мы не достигнем роста урожайности сахарной свеклы», - добавила Айжан Наурзгалиева.

Ранее сообщалось, что до 25 тысяч га увеличат в Казахстане посевные площади сахарной свеклы.



Фото: agronom.com.ua













