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    Сокращение посевных площадей сахарной свеклы отмечают в Казахстане

    9 Февраля 2023, 15:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Ассоциации сахарной пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева отметила, что на сегодняшний день производство свекловичного сахара составляет 28600 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с комплексным планом увеличение посевных площадей предполагается до 16 700 га. Мы будем рады, если это осуществится, потому что наблюдаем противоположную картину. С 2020 года у нас ежегодно сокращаются посевные площади. Если в 2020 году посевная площадь составляла 15 200 га, в 2022 году она составила всего 9 тысяч га. Это катастрофически маленькие площади, соответственно мы получили незначительный урожай», - прокомментировала глава Ассоциации сахарной промышленности.

    По оптимистическим прогнозам, в Ассоциации ожидали получить 40 тысяч тонн, но получили пессимистический прогноз и на сегодняшний день производство свекловичного сахара составляет 28600 тонн, что очень мало.

    «Если мы говорим об инфраструктурном обеспечении, то самое главное – обеспечение водой. Для южных регионов страны это архиважная проблема. Если в Жамбылской области ситуация получше, то в Алматинской области - плохая. Если мы не решим вопрос обеспечения водой, то мы не достигнем роста урожайности сахарной свеклы», - добавила Айжан Наурзгалиева.

    Ранее сообщалось, что до 25 тысяч га увеличат в Казахстане посевные площади сахарной свеклы.


    Фото: agronom.com.ua

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Сельское хозяйство Сахар
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