Сокращение безработных и получателей АСП – жамбылцы подводят итоги пилотного проекта по повышению доходов сельчан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Первые итоги реализации запущенного три года назад пилотного проекта по повышению доходов сельчан подводят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 12 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова и дал конкретные поручения, в том числе по увеличению доходов населения.

С 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. В регионе, где 60 процентов составляет сельское население, разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств, что, в свою очередь, должно увеличить объемы производимой сельхозпродукции. Кредитование напрямую осуществляет АО СПК «Тараз». А создаваемые кооперативы финансируют приобретение сельчанами семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. Совместно с казахстанским производителем АО «АгромашХолдинг KZ» запущен проект «Тrade-in» по обновлению и восстановлению старой сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях.

Пилотный проект имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

О важности пилотного проекта по повышению доходов сельчан для развития региона рассказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе совещания, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Говоря о промежуточных итогах реализации этого пилотного проекта, глава региона отметил, что на финансирование пяти направлений пилотного проекта из республиканского бюджета выделено 7,2 млрд. тенге (для выдачи кредита под 2,5 процента годовых), из местного — два млрд. тенге (под пять процентов годовых). В пилотном проекте приняли участие и получили кредиты 2 489 жителей из 11 сельских округов 10 районов.

По первому направлению (эффективное использование земельных участков в личных подсобных хозяйствах) на 7 856 приусадебных участках площадью 932 гектара выращивалась плодоовощная и бахчевая продукция. Произведено 11,5 тыс. тонн продукции на сумму 978,7 млн. тенге. На строительство 14 теплиц выделено 119,2 млн. тенге.

По второму направлению (развитие животноводства) сельчане купили более 45 тыс. голов скота на сумму 6,9 млрд. тенге. В пилотных сельских округах в 2021 году произведено 4 243 тонны мяса и 8 304 тонны молока.

В рамках третьего направления (эффективное использование пустующих земель за пределами села) для освоения 10,1 га незанятых земель выделено 230,1 млн. тенге на покупку семян, удобрений, химических средств защиты.

Четвертое направление – создание кооперативов. Всего 11 кооперативов закупили 190 единиц сельхозтехники на сумму 972,4 млн. тенге.

Пятое направление – финансирование бизнес-проектов. На реализацию 11 проектов выделено 56,2 млн. тенге. Произведено 145 тонн продукции (хлеб, мед, кондитерские изделия).

«Пилотный проект по повышению доходов сельчан важен для развития региона. Благодаря данному проекту создано 589 новых рабочих мест, количество безработных сократилось на 194 человека, количество семей, получающих адресную социальную помощь – на 1 058. Среднемесячный доход участников увеличился с 44 тысяч тенге до 73 тысяч тенге, или на 165 процентов. Работа по пяти направлениям проекта будет продолжена. За счет возвратных кредитных средств, выданных в 2019 году в рамках пилотного проекта, начата работа по кредитованию других сельских жителей», - резюмировал Нуржан Нуржигитов.

В рамках проекта государство субсидирует предпринимательскую активность тружеников села в производстве молочной, мясной и прочей продукции, выращивании огородных и бахчевых культур, создании предприятий малого бизнеса. Сельчанам выделяют гранты на открытие различных цехов и объектов сферы услуг. Поскольку главная проблема бизнеса на селе – отсутствие залогов для получения кредита, то государство, в качестве эксперимента, взяло финансирование на себя.

В селах сокращается число получателей адресной социальной помощи, непродуктивно самозанятых и безработных. Зато растет число зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. То есть пилотный проект дает людям возможность самостоятельно зарабатывать, повышать свои доходы.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, вице-Премьер высоко оценил работу по повышению доходов сельского населения, проводимую в регионе. Ералы Тугжанов подчеркнул, что опыт Жамбылской области должен стать примером для остальных регионов.

Отметим, что пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».