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    Сокращение аварийности отмечается на автодорогах РК

    16 Мая 2022, 15:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 204 тыс. легковых автомобилей зарегистрировано за январь-март 2022 года в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За указанный период в Казахстане на учет поставлено 204 238 легковых автомобилей, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на 9%», - сообщили в Национального бюро статистики.

    Так, по состоянию на 1 апреля 2022 года, в Республике Казахстан общее количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3 833,3 тыс. единиц.

    За январь-март 2022 года было зарегистрировано 2600 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 3968 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2021 года аварийность уменьшилась на 0,8%.

    «По состоянию на 1 апреля страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 21 370 страховых выплат на сумму 10,7 млрд тенге», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ДТП Статистика Транспорт Дороги
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