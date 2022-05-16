Сокращение аварийности отмечается на автодорогах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 204 тыс. легковых автомобилей зарегистрировано за январь-март 2022 года в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За указанный период в Казахстане на учет поставлено 204 238 легковых автомобилей, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на 9%», - сообщили в Национального бюро статистики.

Так, по состоянию на 1 апреля 2022 года, в Республике Казахстан общее количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3 833,3 тыс. единиц.

За январь-март 2022 года было зарегистрировано 2600 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 3968 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2021 года аварийность уменьшилась на 0,8%.

«По состоянию на 1 апреля страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 21 370 страховых выплат на сумму 10,7 млрд тенге», - добавили в ведомстве.