Сокращать площади посева риса и хлопка продолжит Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров озвучил меры по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Национального проекта АПК и проекта Концепции развития АПК до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В животноводстве для сокращения выбросов метана осуществляется инвестиционное субсидирование 25% стоимости оборудования по переработке навоза и птичьего помета. В растениеводстве будет продолжена диверсификация структуры посевных площадей с целью сокращения площадей водоемких культур (рис, хлопок)», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

Также, по его словам, принимаются меры по внедрению современных цифровых технологий, использованию результатов космического мониторинга и дистанционного зондирования земель.

«В целях соблюдения агротехнологий оказывается поддержка по приобретению современных сортов семян и посадочного материала, а также удобрений и биологических средств защиты растений. При этом, в рамках Концепции развития АПК будет предусмотрено возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей при приобретении органических удобрений. Для технического оснащения отрасли будет продолжена масштабная реализация программ субсидирования приобретения сельхозтехники, льготного лизинга, а также развитие отечественного сельхозмашиностроения», - перечислил вице-министр.

Также принимаются меры по развитию орошаемого земледелия путем внедрения водосберегающих технологий, а также улучшения материально-технической базы гидромелиоративной службы и расширения их зоны деятельности.

«При этом, предусмотрено инвестиционное субсидирование до 50% от стоимости приобретения современных систем орошения», - заключил А. Сапаров.