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    13:55, 23 Март 2022 | GMT +6

    Сохраняются сильные осадки – погода в Казахстане на три дня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 марта 2022 года опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В предстоящие трое суток циклон из районов Новой Земли смещается на северные регионы республики, с ним ожидаются осадки (дождь, снег), на западные, юго-западные районы Казахстана сохраняет свое влияние Северо-западный антициклон, с которым по-прежнему ясная погода без осадков. 25-26 марта погоду южной половины Казахстана будет определять Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут осадки, на юго-западе республики сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре страны с метелью. Ночные температуры воздуха в северной половине республике 2…15 мороза, в южной половине ожидается повышение температуры воздуха от 3…11 мороза до 0…8 тепла, днем столбики термометров достигнут отметки 0…9 градусов мороза на севере республики, 7…17 тепла на юге страны», - говорится в сообщении синоптиков.


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