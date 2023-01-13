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    Сохраняющиеся гарантии для экс-президента Казахстана перечислил министр юстиции

    13 Января 2023, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на совместном заседании Палат Парламента депутаты в первом и втором чтениях приняли закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». О правах и гарантиях, сохраняющихся для экс-президента после вступления в силу закона, рассказал министр юстиции РК Азамат Ескараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, гарантии неприкосновенности экс-президента будут предусмотрены только в конституционном законе «О Президенте РК».

    «В соответствии с действующим Конституционным законом «О Президенте РК» предусмотрены гарантии для экс-президентов. И для Первого Президента – это значит нормы предусмотрены по социальному обеспечению, по охране экс-президента, по предоставлению транспортных услуг, служебная дача и квартира», - сказал министр после совместного заседания Палат Парламента, отвечая на вопросы журналистов.

    По закону, как отметил Азамат Ескараев, Глава государства может установить экс-президенту зарплату в размере не менее 80 % от зарплаты Президента.

    Ранее предусмотренные гарантии на имущество, счета для членов семьи экс-президента отменяются. Отвечая на вопрос, смогут ли привлекаться к уголовной ответственности родственники экс-президента за возможно совершенные преступления до принятия закона, министр подчеркнул, что по Конституции закон обратной силы не имеет. При выявлении любых правонарушений в будущем, решения будут приниматься в соответствии с законодательством.

    «В соответствии с Конституционным законом «О Президенте РК» экс-президент не отвечает за совершенные преступления за исключением государственной измены. За другие преступления ответственность не предусмотрена», - заключил Азамат Ескраев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мажилис Сенат Минюст Первый Президент - Елбасы
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