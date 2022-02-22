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    Сохраняется угроза подтопления для 285 населенных пунктов Казахстана

    22 Февраля 2022, 09:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о проводимой работе по защите от паводков населенных пунктов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году проведено берегоукрепление 21-го участка и очистка около 72-х километров русел рек, строительство и текущий ремонт 78-ми километров защитных дамб, строительство двух и ремонт шести гидротехнических сооружений, строительство 21-го и очистка 25-ти километров водоотводных каналов, установлены четыре локальные системы оповещения», - сообщил Юрий Ильин на заседании Правительства.

    В целом, по его словам, реализация комплекса противопаводковых мероприятий сняло угрозу подтопления с 340 населенных пунктов и минимизировало опасность в 385 имеющихся населенных пунктах.

    «На сегодняшний день угроза сохраняется для 285-ти населенных пунктов из 1 010 паводкоопасных», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Безопасность Паводок МЧС
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