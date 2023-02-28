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    Сохраняется угроза подтоплений в Туркестанской и Кызылординской областях  - МЧС

    28 Февраля 2023, 10:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года сложная паводковая ситуация складывается на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день наполнение Шардаринского водохранилища – 5,1 млрд м3 или 98%. На Коксарайском контррегуляторе – 1,8 млрд м3 или 60%. При этом, по заказу Комитета по водным ресурсам институтом «Казгипроводхоз» проведено обследование и выдано заключение о его техническом состоянии, согласно которого накопление не должно превышать 1,8 млрд м3 воды», - сказал Юрий Ильин, выступая на заседании Правительства РК.

    По его словам, возможная паводковая ситуация осложняется тем, что в случае повышенного сброса с Шардаринского водохранилища и Коксарайского контррегулятора может быть подтопление территорий Туркестанской и Кызылординской областей.

    «Положение усугубляется тем, что ледостав в северных районах Кызылординской области устанавливался Комитетом по водным ресурсам при низких расходах воды, что не позволяет безопасно увеличивать сбросы воды. Наши предложения по созданию Межведомственной рабочей группы для контроля за ходом накопления воды в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе не учтены Министерством экологии и природных ресурсов. Оценка готовности гидротехнических сооружений к паводку, также затрудняется из-за ежегодного изменения их количества Министерством экологии и природных ресурсов», - добавил министр.

    Он напомнил, что в целом в Казахстане при неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Кызылординская область Туркестанская область Паводок МЧС
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