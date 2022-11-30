Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Сохраняется конфликт железнодорожных профсоюзов США с работодателями

    30 Ноября 2022, 12:21

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Профсоюзы железнодорожников во вторник раскритиковали призыв президента Джо Байдена к Конгрессу вмешаться в их спор с работодателями о контракте, который подрывает усилия по улучшению условий труда рабочих, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Джо Байден и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявили, что на этой неделе законодателям будет предложено проголосовать за закон, не позволяющий проведению забастовок работниками железнодорожной сферы, на основе достигнутого компромиссного соглашения между профсоюзами и работодателями в сентябре текущего года.

    Восемь из 12 профсоюзов приняли условия, которые включают повышение зарплаты на 24 % и бонусы в размере 5 тыс. долларов.

    Однако, четыре профсоюза, которые представляют более половины из 115 тыс. железнодорожников, отклонили условия сделки. Причиной стало отсутствие положения об увеличении отпуска по болезни.

    Руководители железных дорог BNSF, Union Pacific, CSX, Kansas City Southern и Norfolk Southern отказались рассматривать вопрос о добавлении больничного, так как не хотели нести дополнительные траты на трудовые соглашения больше, чем они согласились осенью.

    Бизнес-группы, которые оказывали давление на Конгресс и президента с целью вмешательства в переговоры, высоко оценили решение Джо Байдена, так как возможные забастовки железнодорожников затрагивают почти все отрасли промышленности и обходятся экономике страны в 2 млрд долларов в день.


    Кадр из видео cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трое погибли и 28 получили ранения в результате взрыва террориста-смертника в Пакистане
    Кыргызстан ратифицировал договор о госгранице с Узбекистаном
    Власти Китая призывают пожилых людей вакцинироваться от COVID-19
    На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой три балла
    Популярное
    1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    2 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
    3 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
    4 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    5 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
    Новости партнеров