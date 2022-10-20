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    Сохранить госконтроль над оборонно-промышленными предприятиями призывает депутат

    20 Октября 2022, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Нуржан Нурсипатов поднял проблемы развития оборонно-промышленного комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На торги выставляются прибыльные предприятия или компании, уставной капитал которых в течение предыдущих лет пополнялся исключительно за счет бюджета страны. И на сегодня процедура позволяет в случае признания торгов не состоявшимся реализовать их по цене вдвое дешевле оценочной стоимости. Назрела необходимость поддержать оборонные предприятия, в первую очередь в которых степень локализации составила 50 % и более», - сказал Нуржан Нурсипатов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

    Депутат отметил, что раннее уже направлял запрос в Правительство по теме национальной безопасности, в котором предлагал предпринять меры по приватизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также установления запрета на принятие решений, которые могут привести к утрате контроля государства над оборонной промышленностью.

    В этой связи, сенатор предложил Правительству пересмотреть планы по приватизации, полностью либо частично сохранив над ними государственный контроль. Также озвучена инициатива выработать единую государственную политику в части приобретения вооружения и военной техники в рамках государственного оборонного заказа, приоритетом в которой является поддержка и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат
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