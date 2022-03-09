Сохранить до 2025 года меры господдержки импортозависимых секторов АПК предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аграрии обеспокоены намерениями Министерства сельского хозяйства РК изменить систему господдержки отрасли. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау в своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш депутатский запрос связан с многочисленными обращениями сельхозтоваропроизводителей в ходе встреч в регионах страны. Аграрии обеспокоены намерениями Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан изменить систему господдержки отрасли. Аграрии уверены, что предлагаемое Минсельхозом сокращение видов субсидий с 42 до 20, отказ от товарно-специфических субсидий в пользу субсидирования ставок по кредитам приведет к ущербу для тех секторов АПК, которые требуют больших долгосрочных инвестиций», - сказал Альберт Рау на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что предвыборной программой партии «AMANAT» предусмотрено к 2025 году полное обеспечение потребности в курином мясе, молочных продуктах и мясных изделиях, яблок и тд. При этом успешное достижение поставленных задач предполагает усиление мер государственной поддержки импортозависимых секторов АПК и переработки. Так как инвестиционные проекты в данных секторах очень капиталоемкие и требуют соответствующей поддержки.

«Производство и переработка молока в Казахстане обеспечивает только 70% потребности страны, дефицит молока составляет 500 тысяч тонн. Значит надо еще ввести не менее пятидесяти МТФ на 1000 голов со средней продуктивностью не менее 8000 литров. Строительство новой молочной фермы требует огромных долговременных инвестиций. Если сейчас отказаться от мер поддержки, то желающих начинать новые проекты просто не будет. Необходимо также сохранить уровень субсидирования в кормопроизводство, в том числе развитие орошаемых систем, так как без устойчивой кормовой базы невозможно добиться высокой продуктивности. Передача выплат субсидий на молоко на областной уровень, что равносильно их отмене, повлечет за собой рост цен на продукты первой необходимости. Это приведет к росту объемов импорта из стран-партнеров ЕАЭС, где уровень субсидий на данные продукты изначально выше чем у нас. Уже сегодня самый большой объем экспорта молочных продуктов из России приходится на Казахстан», - подчеркнул Альберт Рау.

Мажилисмен отметил, что Министерство сельского хозяйства, реагируя на предписание Агентства по борьбе с коррупцией, предлагает отказаться от целого ряда мер поддержки, заменив их льготным кредитованием.

«Опять средства попадут не аграриям, а банкам! Да, есть нарушения в распределении и использовании субсидий. Но в большинстве своем - со стороны чиновников. Почему из-за них должны страдать все аграрии? Министерство сельского хозяйства, вместо того чтобы навести порядок с администрированием мер господдержки, в том числе с набившей оскомину Qoldau, предпочитает просто их отменить! Тогда давайте не строить дороги, школы, больницы – ведь там тоже есть коррупционные риски! Президент раскритиковал порочную практику смены правил игры в господдержке АПК с приходом каждого нового министра. Но на этот раз правила игры хотят изменить кардинально. Предлагаем Правительству: до 2025 года сохранить меры и уровень господдержки импортозависимых секторов АПК в соответствии с предвыборной программой партии», - резюмировал Альберт Рау.