Сохранить динамику роста доли МСБ в ВВП страны поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие предпринимательства является одним из стратегических направлений социально-экономического развития страны. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доля малого и среднего бизнеса в экономике к 2030 году должна превысить 40%. Очевидно, что достижение такой цели возможно только при консолидации усилий государства и бизнес-сообщества», - сказал Алихан Смаилов.

В течение нескольких лет, по его словам, были реализованы системные меры по поддержке отечественного предпринимательства.

Между Правительством и бизнесом налажен постоянный конструктивный диалог.

Совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» совершенствуется законодательная база в данной сфере. В настоящий момент разрабатывается новый Налоговый кодекс, который существенно упростит налоговое администрирование с полной оцифровкой всех его процессов. С прошлого года реализуются меры по улучшению регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа».

Проводится необходимая работа по автоматизации систем государственного контроля.

В рамках программных документов оказываются меры финансовой и другой поддержки бизнесу.

Только за 5 месяцев текущего года просубсидировано свыше 6 тыс. проектов на общую сумму кредитов порядка 440 млрд тенге.

Кроме того, уже прогарантировано свыше 4 тыс. проектов еще на 144 млрд тенге.

«В результате принимаемых мер доля малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам прошлого года выросла с 33% до 36,5%. И эту динамику надо сохранить», - подчеркнул Алихан Смаилов.