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    Сохранить динамику роста доли МСБ в ВВП страны поручил Алихан Смаилов

    4 Июля 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие предпринимательства является одним из стратегических направлений социально-экономического развития страны. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доля малого и среднего бизнеса в экономике к 2030 году должна превысить 40%. Очевидно, что достижение такой цели возможно только при консолидации усилий государства и бизнес-сообщества», - сказал Алихан Смаилов.

    В течение нескольких лет, по его словам, были реализованы системные меры по поддержке отечественного предпринимательства.

    Между Правительством и бизнесом налажен постоянный конструктивный диалог.

    Совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» совершенствуется законодательная база в данной сфере. В настоящий момент разрабатывается новый Налоговый кодекс, который существенно упростит налоговое администрирование с полной оцифровкой всех его процессов. С прошлого года реализуются меры по улучшению регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа».

    Проводится необходимая работа по автоматизации систем государственного контроля.

    В рамках программных документов оказываются меры финансовой и другой поддержки бизнесу.

    Только за 5 месяцев текущего года просубсидировано свыше 6 тыс. проектов на общую сумму кредитов порядка 440 млрд тенге.

    Кроме того, уже прогарантировано свыше 4 тыс. проектов еще на 144 млрд тенге.

    «В результате принимаемых мер доля малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам прошлого года выросла с 33% до 36,5%. И эту динамику надо сохранить», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
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