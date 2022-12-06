Сохранение тюленя: природный резерват создадут на Каспийском море

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Каспийском море ведутся работы по созданию государственного природного резервата в целях сохранения популяции тюленя. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным являются вопросы сохранения популяции каспийского тюленя. В рамках поручения Президента ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море. На сегодня разрабатывается естественно-научное обоснование (ЕНО), которое планируем получить в январе 2023 года и далее приступить к разработке ТЭО», - сообщил Сериккали Брекешев в ходе заседания Правительства.

Вместе с тем, глава Минэкологии проинформировал, что во исполнение поручений Главы государства по вопросам рыбного хозяйства и в связи с созданием новых областей, необходимо внести коррективы в Программу развития рыбного хозяйства и актуализировать индикаторы с учетом текущей ситуации по маловодности и обстановки на мировых рынках.

«Работу мы проведем совместно с представителями бизнеса и науки. После согласования с госорганами, соответствующий проект постановления Правительства будет внесен во втором квартале следующего года», - сказал Сериккали Брекешев.





Фото: krasivosti.pro