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    Сохранение тюленя: природный резерват создадут на Каспийском море

    6 Декабря 2022, 15:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Каспийском море ведутся работы по созданию государственного природного резервата в целях сохранения популяции тюленя. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важным являются вопросы сохранения популяции каспийского тюленя. В рамках поручения Президента ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море. На сегодня разрабатывается естественно-научное обоснование (ЕНО), которое планируем получить в январе 2023 года и далее приступить к разработке ТЭО», - сообщил Сериккали Брекешев в ходе заседания Правительства.

    Вместе с тем, глава Минэкологии проинформировал, что во исполнение поручений Главы государства по вопросам рыбного хозяйства и в связи с созданием новых областей, необходимо внести коррективы в Программу развития рыбного хозяйства и актуализировать индикаторы с учетом текущей ситуации по маловодности и обстановки на мировых рынках.

    «Работу мы проведем совместно с представителями бизнеса и науки. После согласования с госорганами, соответствующий проект постановления Правительства будет внесен во втором квартале следующего года», - сказал Сериккали Брекешев.


    Фото: krasivosti.pro

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экология Минэкологии Каспийское море
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