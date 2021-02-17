Согласовывать бюджеты акиматов с населением предложили в партии «ADAL»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «ADAL» направила официальные письма в акиматы 148 районов и 34 городов Казахстана с предложением рассмотреть возможность корректировки местных бюджетов согласно данным о волнующих граждан проблемных зонах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Озвученные казахстанцами жалобы и обращения часто касаются качества дорог, сотовой связи, доступа к Интернету, водоснабжения и безработицы. Также граждане населенных пунктов РК имеют нарекания к качеству оказания медицинских услу г.

С 20 января в стране начались отчеты акимов перед населением, согласно которым и будут формироваться бюджеты на 2021-2022 гг. Партия «ADAL» предлагает акиматам составлять бюджеты согласно пожеланиям населения и с учетом существующих проблем, которые были озвучены в запросах людей.

Партия «ADAL» с самого начала наметила путь эволюционного развития. И несмотря на то, что кандидаты партии не попали в Парламент, они продолжают свою деятельность в рамках обозначенной цели. После окончания активной агиткампании, партийцы незамедлительно начали работу по анализу всех пожеланий населения.

По итогам масштабной аналитической работы 15 февраля 2021 года партия «ADAL» направила официальные письма в акиматы 148 районов и 34 городов , которые содержат информацию о существующих в данных населенных пунктах проблемах с указанием всех деталей по каждой их них (к прим., улиц, нумерации домов и т.д.).

Основная цель партии - добиться рассмотрения возможности корректировки бюджетов на 2021-2022 гг. с учетом указанных сведений. Полученная информация позволит акиматам принять точечные меры по оперативному и эффективному решению проблем, волнующих население.

«Время «обещаний» ушло 10 января, и с того же дня настало время практических решений. Хотим заверить, что работа продолжается и активно осуществляется по всем направлениям. В период агиткампании главной задачей партии было услышать все пожелания населения, адресованные партии, поэтому было проведено 5161 встреч, в ходе которых мы получили свыше 4000 обращений . Также до начала агиткампании был проведен соцопрос, в ходе которого было опрошено более 2 млн семей, что составляет порядка 7 млн человек. На анализ всех данных потребовалось порядка месяца работы. По ее итогам партия обратилась к 182 акимам с конкретным предложением – формировать свои бюджеты с учетом обращений и запросов населения. Иерархия согласования бюджетов должна быть другой. Бюджеты акиматов должны согласовываться с народом», - отметил Эльдар Жумагазиев.