Согласовано проведение учений КСОР ОДКБ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе Объединенного штаба ОДКБ прошли консультациипо плану совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2022 год. Стороны обсудили вопросы подготовки сил и средств системы коллективной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Мероприятие проведено под руководством временно исполняющего обязанности начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Секретариата и Объединенного штаба. От Вооруженных сил Казахстана принимал участие начальник департамента стратегического планирования Генерального штаба ВС РК генерал-майор Марат Аймашев.

В режиме видеоконференцсвязи рассмотрен проект плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год.

В ходе совещания с учетом предложений представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ обсуждены командно-штабные, специальные и совместные учения с силами и средствами разведки, материально-технического обеспечения, с Коллективными силами оперативного реагирования (в Казахстане), Коллективными авиационными силами, Миротворческими силами ОДКБ, а также с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.

В рамках консультаций обсужден вопрос проведения тренировок оперативного состава Центра кризисного реагирования и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним, мероприятий совместной подготовки военных кадров и международного военного сотрудничества.



