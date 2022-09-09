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    Соглашения ЕАЭС по зоне свободной торговли рассмотрят мажилисмены

    9 Сентября 2022, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бюро Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов. Это Соглашение об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Протокол к Временному соглашению по образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. В этом же ряду Соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста.

    На Бюро рассмотрен также вопрос о Плане основных мероприятий Мажилиса на третью парламентскую сессию.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Мажилис Ерлан Кошанов
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