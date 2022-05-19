Соглашение с КНР о предотвращении перемещения ядерных материалов ратифицировал Сенат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ратификация данного соглашения позволит расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенат Парламента РК принял законопроект о ратификации соглашения между Правительствами Казахстана и КНР по предотвращению незаконного перемещения ядерных и радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов.

Законопроект укрепит сотрудничество по вопросам внедрения современных технологий, проведения совместных учений и обучающих семинаров; обеспечит выполнение международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон и обеспечение радиационной безопасности граждан. Также законопроект не допустит ввоз на территории государств-сторон ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно-опасных предметов, запрещенных для ввоза согласно законодательству государств-сторон.

«Важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля в случаях выявления сторонами разных показаний приборов в отношении уровня ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны на территорию пункта пропуска, где такие показания были выявлены», - сказал в ходе пленарного заседания заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

Порядок проведения совместного радиационного контроля будет определен рабочей группой, состоящей из представителей таможенных органов государств-сторон и специалистов учебных центров.

«Ратификация данного соглашения будет способствовать более конкретному и эффективному правовому регулированию вопросов, касающихся процедуры предотвращения незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов между Казахстаном и Китаем», - сказал Е. Жамаубаев.

Глава Минфина уточнил, что реализация соглашения не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета. Документ принял Сенат.