Соглашение по железной дороге «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» подписано в Самарканде

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Соглашение о сотрудничестве между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном по проекту строительства железной дороги между странами подписано накануне в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Президента КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Документ предусматривает содействие в подготовке технико-экономического обоснования проекта железнодорожной ветки между Китаем и Узбекистаном через территорию Кыргызстана по варианту маршрута «Торугарт - Арпа - Макмал - Джалал-Абад». Расходы на проектные работы будут распределяться в равных долях.

«Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию, и далее в Евросоюз», - отмечают в Администрации Президента КР.

Ожидается, что этот проект повысит конкурентоспособность на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.





Фото: president.kg