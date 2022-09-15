Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Соглашение по железной дороге «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» подписано в Самарканде

    15 Сентября 2022, 17:45

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Соглашение о сотрудничестве между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном по проекту строительства железной дороги между странами подписано накануне в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба Президента КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Документ предусматривает содействие в подготовке технико-экономического обоснования проекта железнодорожной ветки между Китаем и Узбекистаном через территорию Кыргызстана по варианту маршрута «Торугарт - Арпа - Макмал - Джалал-Абад». Расходы на проектные работы будут распределяться в равных долях.

    «Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию, и далее в Евросоюз», - отмечают в Администрации Президента КР.

    Ожидается, что этот проект повысит конкурентоспособность на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов.


    Фото: president.kg

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Центральная Азия Узбекистан Китай Кыргызстан Железная дорога
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как выглядит Сиань – древний город, где пройдет Саммит «Центральная Азия - Китай». Фоторепортаж
    Стенды с казахстанской продукцией появятся в супермаркетах Китая
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров