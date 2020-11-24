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    Соглашение о займе между Казахстаном и АБР одобрили в Мажилисе

    24 Ноября 2020, 10:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития» одобрили в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект, в соответствии с Указом Президента РК № 385 от 13 августа 2020 года подписано Соглашение о займе между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития на сумму 908 млн 596 тысяч евро. Заем будет направлен на финансирование дефицита бюджета 2021 года.

    «Средства займа позволят поддержать меры Правительства Республики Казахстан по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики. По отношению к срокам погашения, заем поделен на две части. Часть займа в размере 454 млн 298 тыс. евро предоставляется со сроком 10 лет, включая 3-х летний льготный период. Остальная часть займа в размере 454 млн 298 тыс. евро предоставляется со сроком 5 лет, включая трехлетний льготный период. Ставка вознаграждения – Еврибор+0,50%», - сообщил Ерулан Жамаубаев в ходе пленарного заседания Мажилиса.

    Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в Соглашении.

    «Указанные средства займа имеют важное значение в условиях установленного дефицита бюджета. Соглашение требует скорейшего вступления в силу, так как данные средства зарезервированы для Республики Казахстан в рамках специальной Программы АБР по борьбе с пандемией на 2020 год», - отметил глава Минфина.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Экономика Минфин РК Коронавирус в РК
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