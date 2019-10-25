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    Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем вступило в силу

    25 Октября 2019, 19:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 октября 2019 года, вступает в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

    Сегодня главы Правительств государств-членов Евразийского экономического союза и Глава Правительства КНР сделали совместное заявление касательно вступления в силу Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, от 17 мая 2018 года.

    В заявлении подчеркивается, что вступление в силу Соглашения является важным шагом на пути строительства пространства совместного экономического развития и будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и конструктивного диалога.

    Соглашение создает условия для улучшения взаимной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза и Китаем. Соглашение не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле.

    Положения Соглашения позволят упростить процедуры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле. Также соглашение охватывает вопросы таможенного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности. Предусмотрен обмен информацией о применении мер защиты внутреннего рынка и предоставляемых субсидиях.

    В сфере электронной торговли Соглашением предусматривается защита прав потребителей и их персональных данных.

    Стороны договорились заблаговременно обмениваться уведомлениями о мерах, которые могут ограничить взаимную торговлю.

    В целях придания импульса дальнейшему развитию взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза и Китаем предусмотрены основные направления развития отраслевого сотрудничества. Это сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленная кооперация, технологии и инновации, финансы и окружающая среда. Углубление сотрудничества в данных направлениях будет способствовать повышению инновационной активности, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности наших стран.

    Согласно соглашению стороны публикуют в соответствии с национальным законодательством информацию о планируемых мерах регулирования торговли. Это дает возможность направлять запросы и проводить консультации.

    Учитывая, что Китай является одним из основных торговых партнеров для Казахстана, развитие договорной базы позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

    Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны было подписано 17 мая 2018 года в Нур-Султане на площадке Астанинского экономического форума.

    Текст совместного заявления опубликован на официальном интернет-портале Евразийской экономической комиссии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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