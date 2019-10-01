Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром подписано в Ереване

    1 Октября 2019, 18:52

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – На полях заседания Высшего Евразийского экономического совета заместители премьер-министров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Сингапура подписали Соглашение о свободной торговле и Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между государствами - членами ЕАЭС и Сингапуром. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение о свободной торговле с Сингапуром подписано в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходит 1 октября в Ереване. На церемонии подписания присутствовали главы государств – членов ЕАЭС и Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун.

    Соглашение о свободной торговле с Сингапуром, предусматривающее беспошлинную торговлю практически всеми товарами за исключением перечня чувствительных товаров со стороны государств-членов ЕАЭС, закрепит имеющиеся торговые связи и расширит возможности для сотрудничества. Сингапур отменяет все таможенные пошлины с момента вступления в силу соглашения, в то время как страны ЕАЭС будут проводить либерализацию поэтапно.

    Как прокомментировал в кулуарах заседания министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, подписание Соглашения о свободной торговле и Рамочного соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве с Сингапуром станет стимулом для активизации торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС и Сингапуром, а также долгосрочной основой для благоприятного торгового режима для казахстанских товаров.

    «Сингапур является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Подписанные сегодня соглашения позволят диверсифицировать структуру нашего экспорта и послужат дополнительным стимулом для наращивания объемов производства экспортоориентированной продукции», - отметил министр Бахыт Султанов.

    Соглашение предусматривает предоставление правовой защиты в отношении соблюдения международных стандартов по применению мер защиты внутреннего рынка, процедур лицензирования, запретов и количественных ограничений, осуществления переводов и платежей за поставки продукции. Также соглашение будет способствовать развитию сотрудничества в сфере таможенного администрирования, интеллектуальной собственности, конкуренции, электронной торговли, государственных закупок.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Внешняя политика Казахстана Армения ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров