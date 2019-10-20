Соглашение о сотрудничестве после Brexit обсуждают Казахстан и Великобритания

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Посол Великобритании в Казахстане Майкл Джон Гиффорд рассказал о соглашении, которое станет основой отношений Лондона с нашей страной после Brexit, передает собственный корреспондент МИА «Каинформ».

«Великобритания и Казахстан обсуждают условия последующего соглашения, которое будет охватывать наше сотрудничество после Brexit», - сообщил британский дипломат в ответ на запрос «Казинформа».

«Суть британо-казахстанского стратегического партнерства, включая наши прекрасные торговые и инвестиционные отношения, не изменится после Brexit», - пояснил он.

Впрочем, пока страна окончательно не покинула ЕС, Великобритания является частью Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Казахстаном, которое британские парламентарии ратифицировали в прошлом году.

По информации посла Гиффорда, планов по заключению отдельного торгового соглашения с Казахстаном или Евразийским экономическим союзом у Великобритании пока нет.

Отметим, Великобритания входит в ТОП-10 крупнейших торговых партнеров Казахстана. За последние 13 лет британские инвестиции в нашу страну составили более 13 млрд. долларов.

Напомним, ранее влияние выхода Великобритании из ЕС на Казахстан прокомментировали в Европейском институте азиатских исследований.