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    Соглашение о сотрудничестве после Brexit обсуждают Казахстан и Великобритания

    20 Октября 2019, 09:47

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Посол Великобритании в Казахстане Майкл Джон Гиффорд рассказал о соглашении, которое станет основой отношений Лондона с нашей страной после Brexit, передает собственный корреспондент МИА «Каинформ».

    «Великобритания и Казахстан обсуждают условия последующего соглашения, которое будет охватывать наше сотрудничество после Brexit», - сообщил британский дипломат в ответ на запрос «Казинформа».

    «Суть британо-казахстанского стратегического партнерства, включая наши прекрасные торговые и инвестиционные отношения, не изменится после Brexit», - пояснил он.

    Впрочем, пока страна окончательно не покинула ЕС, Великобритания является частью Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Казахстаном, которое британские парламентарии ратифицировали в прошлом году.

    По информации посла Гиффорда, планов по заключению отдельного торгового соглашения с Казахстаном или Евразийским экономическим союзом у Великобритании пока нет.

    Отметим, Великобритания входит в ТОП-10 крупнейших торговых партнеров Казахстана. За последние 13 лет британские инвестиции в нашу страну составили более 13 млрд. долларов.

    Напомним, ранее влияние выхода Великобритании из ЕС на Казахстан прокомментировали в Европейском институте азиатских исследований.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    МИД РК Великобритания
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