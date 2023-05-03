Соглашение о сотрудничестве по борьбе с подделками в СНГ ратифицировал Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью Соглашения является создание условий, позволяющих сторонам осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы государств-участников СНГ», - сказал министр юстиции РК Азамат Ескараев, презентуя соответствующий законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, актуализированы нормы ныне действующего Соглашения от 4 июня 1999 года, которое прекратит свое действие с даты вступления силу данного Соглашения. Кроме того, включены нормы, предусматривающие обязательства Сторон в связи с вступлением некоторых государств-участников СНГ во Всемирную торговую организацию.

«Соглашением предусмотрены совместные мероприятия по обмену информацией о выявленных фактах производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, подготовке и повышению квалификации кадров в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и другие», - отметил А. Ескараев.

Соглашение устанавливает обязательства Сторон по применению правовых средств защиты по:

предотвращению использования любых средств при обозначении товаров, способных ввести в заблуждение относительно места происхождения и свойств товара;

и недопущению недобросовестной конкуренции путем отказа в регистрации ложного товарного знака или географического указания или признания регистрации недействительной.

Координация взаимодействия Сторон Соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.

Стороны будут осуществлять сотрудничество через свои уполномоченные органы.

Соглашение было подписано 28 мая 2021 года восемью государствами СНГ на заседании Совета глав правительств СНГ.

В настоящее время внутригосударственные процедуры проведены Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном.



