Соглашение о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Казахстана и Узбекистана подписано в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках рабочего визита казахстанской делегации в Ташкент прошла встреча министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя с узбекским коллегой Абдухакимом Хаджибаевым, по итогам которой подписано соглашение о взаимном сотрудничестве, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Международный опыт очень важный, и мы с узбекскими коллегами постоянно обмениваемся информацией. В Казахстане имеются очень большие наработки в информатизации здравоохранения, где у нас 99% медицинских организаций охвачены автоматизацией, централизована система оплаты услуг, осуществляемая только в электронном виде. Информатизация проникла во все медорганизации, вся потребность в лекарствах, охват услуг, статистика централизованно собирается через эту систему. У каждого врача, в том числе на селе, имеется доступ к указанной централизованной программе. В целом рынок лекарственных средств у нас составляет порядка 1,3 млрд долларов США, из которых 98% всех государственных закупок администрируется через единого дистрибьютера», - сказал А.Цой.

Отвечая на вопросы узбекских коллег, спикер отметил, что с внедрением новых технологий и менеджмента, каждый руководитель медицинской организации должен иметь второе образование по администрированию в системе здравоохранения. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства ведется планомерная работа по повышению заработной платы медицинских работников ежегодно на 30% с целью доведения до уровня в 2,5 раза выше среднестатистической оплаты труда в стране.

В свою очередь, министр здравоохранения Узбекистана А.Хаджибаев, отметив, что реформирование медицинской сферы в стране находится на начальном этапе, выразил заинтересованность в казахстанском опыте и высказал готовность активизировать партнерство.

В завершение встречи стороны подписали Соглашение между министерствами здравоохранения двух стран, выразив уверенность, что все решения, принятые в ходе переговоров, придадут импульс дальнейшему взаимовыгодному партнерству и будут способствовать повышению благосостояния братских народов Казахстана и Узбекистана.

Напомним, вчера с двухдневным визитом казахстанская делегация во главе с Заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым прибыла в Ташкент. В ходе визита делегация посетит ряд медицинских центров и фармацевтических предприятий Узбекистана, где ознакомятся с применением инновационных методов профилактики, диагностики и лечения различных заболеваний в республике.



