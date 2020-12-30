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    Соглашение о развитии машиностроения в Казахстане подписали Правительство РК и ПАО «Татнефть»

    30 Декабря 2020, 09:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Соглашение об участии в развитии машиностроения Республики Казахстан подписали заместитель Премьер-Министра Казахстана Роман Скляр и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Документ предусматривает открытие в Казахстане высокотехнологичного производства автомобильных шин, а соответственно создание новых рабочих мест, обеспечение потребностей внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала.

    В ходе встречи стороны отметили положительную динамику роста машиностроения в Казахстане, при этом создание нового совместного производства позволит и в будущем наращивать торгово-экономическое и инвестиционное партнерство двух стран. Местом строительства предприятия станет город Сарань Карагандинской области, определен генеральный проектировщик, проводится технический анализ оборудования, аккредитация подрядных организаций для строительно-ремонтных работ.

    В рамках проекта намечено сотрудничество с местными образовательными учреждениями для постоянной подготовки и ротации специалистов. Первая группа сотрудников пройдет обучение на заводе в Татарстане. Всего новому казахстанскому предприятию потребуется более 1100 специалистов. Премьерная партия шин, согласно проекту, сойдет с конвейера в Казахстане уже в 2022 году. Производственная мощность завода составит до 3 млн шин для легковой техники и 500 тыс. шин для коммерческой техники и автобусов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Промышленность Россия
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