Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Соглашение о покупке Jýsan Банком 99,76% акций АТФБанка прокомментировал финрегулятор

    3 Ноября 2020, 09:21

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В финансовом регуляторе дали комментарий о предварительном соглашении о покупке Jýsan Банком 99,76% акций АТФБанка и приобретении акционером АТФБанка акций Jýsan Банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, Jýsan Банк и АТФБанк сообщили о предварительном соглашении о покупке Jýsan Банком 99,76% акций АТФБанка и приобретении акционером АТФБанка акций Jýsan Банка.

    «Агентство поддерживает достигнутое соглашение между банками и считает, что объединение бизнес-моделей банков будет способствовать стабильности банковского сектора и улучшению качества предоставляемых услуг населению за счет использования финансовых и технологических преимуществ двух банков. Текущая деятельность Jýsan Bank и АТФБанка, а также доступность услуг для клиентов банков будут осуществляться своевременно и в полном объеме», - говорится в сообщении пресс-службы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

    Как отмечается в сообщении, для реализации соглашения банки должны получить согласие агентства на смену крупных акционеров с учетом соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов и иных клиентов банков.

    Агентство совместно с Национальным банком в текущем году провели независимую оценку качества активов (AQR) банков второго уровня и полномасштабное надзорное стресс-тестирование 14 банков.

    По итогам AQR и надзорного стресс-тестирования всем банкам было предписано принять меры по усовершенствованию бизнес-моделей в соответствии с лучшей международной практикой, устранению выявленных недостатков и повышению эффективности работы со стрессовыми активами.

    «Решение двух банков об объединении является следствием проводимой Агентством работы по результатам AQR и будет способствовать повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора. По результатам достигнутого соглашения в соответствии с требованиями и общепринятой практикой слияний и поглощений инвестором будет проведена комплексная проверка (due diligence) для определения конечных параметров объединения. Условия предварительного соглашения соответствуют классической модели слияния и поглощения (M&A), при которой риски будут покрываться за счет текущего собственного капитала АТФБанка», - отметили в агентстве.

    В целом данная модель объединения банков предусматривает урегулирование текущих обязательств АТФБанка по созданию необходимых дополнительных провизий, последующее его приобретение Jýsan Банком и формирование достаточного уровня капитала для покрытия рисков в соответствии с требованиями регулятора.

    Напомним, Jýsan Bank и акционер АТФБанка Г. Есенов достигли предварительного соглашения о покупке Jýsan банком 99,76% акций АТФБанка.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Банки Экономика Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая