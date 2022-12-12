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    Содержание загрязняющих веществ в реке Есиль проверили экологи СКО

    12 Декабря 2022, 09:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экологии за год отобрал 188 проб воды и провел 964 определения концентрации загрязняющих веществ в реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, наблюдения за состоянием главной водной артерии области проводились согласно плану-графику мониторинга эмиссий крупных предприятий региона. Пробы воды из реки Есиль отбирали выше и ниже места сброса АО «Секазэнерго», ТОО «Кызылжар су», предприятия «Очистные, водопропускные и водоотводные сооружения», Ишимского, Булаевского и Есильского производственных участков филиала «Есиль су».

    Специалисты определяли максимальный уровень содержания в воде взвешенных частиц, нефтепродуктов, фенолов, нитритов, нитратов, кальция, магния, хлоридов, сульфатов, фторидов, железа, алюминия, мышьяка и ряд других веществ.

    «По результатам проведенных анализов влияние сбросов на состояние вод реки Есиль не выявлено. Содержание определяемых веществ не превышает предельно-допустимых концентраций», - сообщили в пресс-службе департамента экологии.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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