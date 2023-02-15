Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Содержание минералов и витаминов проверили в муке в СКО

    15 Февраля 2023, 05:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи проверили содержание минералов и витаминов в муке местных производителей. Результаты исследования обсуждали с сотрудниками департамента Комитета технического регулирования и метрологии и руководителями мукомольных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента техрегулирования и метрологии, выявлены несоответствия фортифицированной мукомольной продукции.

    «Показатели в фортифицированной муке железа - от 11,25 до 32,5 мг/кг при норме 45-65 мг/кг, цинка - от 2 до 17,5 мг/кг, в некоторых случаях свыше 30 мг/кг при норме 20-30 мг/кг. С начала года органом по сертификации Российской Федерации на основании письма ведомства уже приостановлена одна декларация о соответствии на муку предприятия-производителя нашей области. Еще по одному материалы, направленные в орган по подтверждению соответствия, рассматриваются. Аналогичная работа проводилась в 2021-м и 2022-м годах. Декларации о соответствии приостанавливались, отзывались», - говорится в сообщении департамента.

    В регионе действуют 25 мукомольных предприятий, из них 22 проводят обогащение (фортификацию) муки витаминами и микроэлементами.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Другие государственные органы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров