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    Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысят в Казахстане

    31 Мая 2023, 15:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Размер соцвыплат повысится с 1 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Опубликовано постановление Правительства о повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 июля 2023 года. Документ размещен на ИПС «Әділет».

    «В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Социального кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет: с 1 июля 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 июля 2023 года, на 14,5% от размера получаемых социальных выплат», - отмечено в документе.

    Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2023 года.

    Ранее сообщалось, что с начала этого года около 900 тысячам лиц с инвалидностью и потерявшим кормильца социальные пособия повысили на 8,5%, а с 1 июля они повысятся еще на 14,5%, итоговый рост в этом году составит 23%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Социальная поддержка Общество Соцвыплаты
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