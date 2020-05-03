Соцвыплата 42 500 тенге: что нужно знать плательщикам ЕСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК дал пояснение в связи с возникающими вопросами по социальной выплате 42 500 тенге лицам-плательщикам ЕСП, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с Правилами Министерства труда и социальной защиты населения (приказ от 26.03.2020 года №110) социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования предусмотрены физическим лицам, являющимся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса.

При этом следует учесть, что Единый совокупный платеж предназначен для физических лиц, осуществляющих в рамках предпринимательской деятельности оказание услуг или реализацию продукции личного подсобного хозяйства другим физическим лицам (не являющимся налоговыми агентами), с получением доходов (оборотов) в размере менее 1 175 МРП (2,96 млн тенге) в год, без наемных работников.

Примеры: разовый наемный труд (ремонт бытовой техники, сантехники и т.д.), отдельные частные услуги (репетиторы, няни, сиделки, вязание на заказ), услуги установки программного обеспечения (установка ОС, антивируса и т.д.), продажа молока, картофеля, произведенных в своем личном подсобном хозяйстве, другим физическим лицам и др.

Плательщиками ЕСП не могут быть иностранцы и лица без гражданства, а также лица, осуществляющие деятельность через стационарные точки (коммерческие объекты - торговые объекты, рынки и т.п.), сдающие в аренду имущество, за исключением жилища», - пояснили в КГД.

Кроме того, физическое лицо-плательщик ЕСП не должен быть зарегистрированным в качестве ИП или лица, занимающегося частной практикой (адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы), для которых предусмотрен иной порядок получения таких социальных выплат и не требуется уплата ЕСП.

Таким образом, к категории физических лиц-плательщиков ЕСП, потерявших доходы в связи с введением ЧП, относятся лица, которые признаются плательщиками ЕСП при соответствии вышеуказанным требованиям и потеряли доходы в связи с невозможностью оказания вышеуказанных услуг или реализации продукции личного подсобного хозяйства другим физическим лицам (не являющимся налоговыми агентами).

«Соответственно, лица, которые впервые уплатили ЕСП в период ЧП, обозначили себя в качестве самозанятых, соответствующих таким требованиям, вошли в системы социального обеспечения и при получении предпринимательских доходов после окончания периода ЧП должны продолжать подтверждать такой статус путем оплаты ЕСП», - отметили в комитете.