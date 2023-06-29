Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Соцсети обяжут переводить контент на казахский язык в Казахстане

    29 Июня 2023, 14:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК одобрили закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» и сопутствующие поправки. Среди них внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы в Кодекс РК об административных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В документе предусмотрены нормы, согласно которым собственник онлайн-платформы создает возможность использования интерфейса, а также ознакомления с пользовательским соглашением онлайн-платформы, в том числе кратким изложением его основных условий на казахском языке. Также собственники должны создать возможность автоматического перевода контента на казахский язык и обеспечить модерацию контента на казахском языке.

    «Закон – это требование времени. Вы знаете, что основная цель направлена прежде всего на защиту прав, предупреждение преступности на различных платформах, разграничение, легализация рекламы, противодействие незаконной рекламе», - сказала во время заседания Сената Парламента депутат Асем Рахметова.

    Она добавила, что закон направлен на систематизацию работы онлайн-платформ и формирование культуры пользователей социальных сетей. По ее мнению, принятие закона приведет к развитию государственного языка в сети.

    Ранее сообщалось, что в Административном кодексе введена новая статья. Она предусматривает ответственность за распространение ложной информации, необязательно заведомо, посредством онлайн-платформ. Так, будет предусмотрен штраф до 20 МРП (около 60 тысяч тенге). Если в течение года человек повторно допускает факт распространения ложной информации, то он должен быть подвергнут административному аресту до 10 суток, либо заплатить штраф в 40 МРП.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Сенат Соцсети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Meta запускает новый сервис Threads — прямого конкурента Twitter
    Казахский язык официально добавлен в список языков Telegram
    Полиция ВКО не нашла состава преступления в инциденте с взятием крови у маралов
    Главой высшего совета школ, вуза и фонда имени Назарбаева станет Президент Казахстана
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне