Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Соцсеть X будет собирать биометрику и данные о работе пользователей

    2 Сентября 2023, 00:23

    НЬЮ-ЙОРК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Соцсеть X, ранее известная как Twitter, обновила политику конфиденциальности и начнет собирать биометрические данные пользователей и информацию об истории трудоустройства с их согласия. Новые правила опубликованы на сайте компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Владелец соцсети Илон Маск не уточнил, что именно подразумевается под биометрическими данными, и как именно они будут собираться и храниться. Селфи и скан паспорта соцсеть будет просить у подписчиков, пользующихся платным планом X Premium, который дает синюю галочку.

    Уточняется, что данные будут собираться с согласия пользователя: «в X появится возможность предоставить свое официальное удостоверение личности в сочетании с селфи в качестве дополнительного уровня верификации», - сказали представители компании.

    «Биометрические данные мы можем извлечь как из государственного удостоверения личности, так и из селфи, а потом их сопоставить. Это даст нам дополнительную возможность - для тех, кто этого захочет – связать учетную запись в соцсети с реальным человеком», - говорится на сайте компании.

    Представители X добавляют, что так они хотят бороться со случаями, когда пользователи выдают себя за других людей, и в целом сделать платформу более безопасной. Подробной информации о том, как именно будут собираться эти данные, соцсеть не предоставила.

    Напомним, ранее соцсеть X называлась Twitter. Миллиардер и владелец сети Илон Маск заменил логотип соцсети на белую букву Х на черном фоне и сменил ее название.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Интернет США Мировые новости Соцсети ТАСС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Генконсул США в Алматы поздравила жителей с Днем города
    Пятеро на одного: CA vs USA
    Свитер принцессы Дианы продан на аукционе за 1 миллион долларов
    Сыну президента США Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков