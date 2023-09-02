Соцсеть X будет собирать биометрику и данные о работе пользователей

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Соцсеть X, ранее известная как Twitter, обновила политику конфиденциальности и начнет собирать биометрические данные пользователей и информацию об истории трудоустройства с их согласия. Новые правила опубликованы на сайте компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Владелец соцсети Илон Маск не уточнил, что именно подразумевается под биометрическими данными, и как именно они будут собираться и храниться. Селфи и скан паспорта соцсеть будет просить у подписчиков, пользующихся платным планом X Premium, который дает синюю галочку.

Уточняется, что данные будут собираться с согласия пользователя: «в X появится возможность предоставить свое официальное удостоверение личности в сочетании с селфи в качестве дополнительного уровня верификации», - сказали представители компании.

«Биометрические данные мы можем извлечь как из государственного удостоверения личности, так и из селфи, а потом их сопоставить. Это даст нам дополнительную возможность - для тех, кто этого захочет – связать учетную запись в соцсети с реальным человеком», - говорится на сайте компании.

Представители X добавляют, что так они хотят бороться со случаями, когда пользователи выдают себя за других людей, и в целом сделать платформу более безопасной. Подробной информации о том, как именно будут собираться эти данные, соцсеть не предоставила.

Напомним, ранее соцсеть X называлась Twitter. Миллиардер и владелец сети Илон Маск заменил логотип соцсети на белую букву Х на черном фоне и сменил ее название.