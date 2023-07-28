Соцпомощь при подключении дома к газу могут получить карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФРРМ – В Караганде отдельным категориям жителей оказывается единовременная социальная помощь на газификацию их домов. О том, кто имеет право её получить и сколько абонентов уже пользуются центральным газом, рассказали на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кто может получить соцпомощь при подключении к газу:

- пенсионеры по возрасту;

- люди с инвалидностью и семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

- многодетные матери и многодетные семьи (получатели АСП);

- ветераны боевых действий на территории других государств;

- опекуны или попечители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающие в частных домах, подлежащих газификации.

Размер соцпомощи определяется, исходя из фактических затрат, связанных с подведением и установкой газового оборудования, но не более 100 МРП (в этом году – 345 000 тенге).

Такую помощь в прошлом году получили 28 семей на сумму более 8 млн тенге. В первом полугодии этого года 35 семей получили свыше 12 млн тенге на подключение к газу.

Для получения социальной помощи и полной информации нужно обратиться в Отдел занятости и социальных программ города Караганды по адресу: ул. Поспелова, 16, или же подать заявку через портал Электронного правительства.

Также для подключения к газу можнополучить беспроцентный кредит.

«Центр модернизации жилищного фонда Карагандинской области является оператором госпрограммы по подключению к газу индивидуальных жилых домов. По программе в этом году планируется подключить 300 домов: 200 – в Караганде и 100 – в Темиртау. Кредитование производится сроком до 5 лет, беспроцентно. Алгоритм действий прост: необходимо обратиться со всеми правоустанавливающими документами на жилье в Центр модернизации по адресу: ул. Пассажирская, 15а, офис 322. Телефон: 996-559. После обращения получаете техусловия от АО «КазТрансГаз Аймак» и выбираете подрядчика, заключаете трехсторонний договор», – говорит директор Центра модернизации жилищного фонда Карагандинской области Данияр Дюсембаев.

Для получения технических условий необходимы следующие документы:

1. Удостоверение личности.

2. Кадастровая справка (форма 2).

3. Технический паспорт.

4. Акт на землю.

Общий проект газификации областного центра состоит из четырех очередей и 16 пусковых комплексов. По первому пусковому комплексу уложено 65 км газопровода, газ уже подведен к 1695 домам 66 улиц. По второму пусковому комплексу уложено 76 км газопровода, газ подведен к 2471 дому 56 улиц.

«Всего по этим двум пусковым комплексам 1397 абонентов получили техусловия на подключение, 995 уже обеспечены газом. Что касается дальнейшего газоснабжения, мы с прошлого года проводим реализацию проекта по третьему пусковому комплексу. К ноябрю этого года завершим его. И 38 улиц будет охвачено централизованным газоснабжением. Уложим 68 км газопровода, планируется обеспечить газом 2852 дома», – сообщил заместитель акима города Караганды Кайрат Камзин.