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    Соцполитика перейдет от заявительной формы в проактивный формат – Алихан Смаилов

    27 Декабря 2022, 11:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С принятием Социального кодекса новая социальная политика перейдет от заявительной формы в проактивный формат. Об этом заявил на заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед нами стоит задача разработки и принятия Социального кодекса. Этот важнейший документ установит базовые социальные права казахстанцев – от рождения до старости. В первую очередь он направлен на повышение качества жизни населения. Решение данных задач требует пересмотра действующей нормативной базы», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина подчеркнул, что с принятием Кодекса новая социальная политика перейдет от заявительной формы в проактивный формат.

    «Данная задача реализуется, например, через внедрение Цифровой карты семьи. В пилотном варианте она работает с сентября только по небольшому ряду услуг и уже хорошо себя зарекомендовала. В рамках Цифровой карты через информационную систему будет определяться потребность в получении социальной поддержки. То есть гражданин может получить вид господдержки без обращения в соответствующие органы», - пояснил Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр добавил, что государство само определит эту необходимость и автоматически оформит все процедуры.

    В проекте Социального кодекса очень большое внимание уделено лицам с инвалидностью.

    Предусмотрена модернизация системы специальных социальных услуг.

    Планируется законодательно определить и закрепить все виды гибкой формы занятости, включая «платформенную» занятость.

    «Здесь главная задача – охватить эти категории граждан системой социального обеспечения», - резюмировал Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Социальная поддержка Социальный кодекс
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