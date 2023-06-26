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      Северо-Казахстанская область

    Соцобъекты в СКО ремонтировали нелегалы

    26 Июня 2023, 13:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нелегалы занимались ремонтом медучреждения и школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным полиции региона, в Есильском районе работала бригада из шести граждан Узбекистана, не имеющих разрешение на трудоустройство. Они занимались ремонтом медучреждения. Такие же нелегалы - 10 жителей Таджикистана – ремонтировали школу в районе Шал акына.

    Полицейские собрали материалы об административном правонарушении. Подрядчиков, которые использовали иностранную рабочую силу в обход закона, тоже наказали.

    «Всего за семь дней в области за нарушения правил пребывания в РК понесли ответственность 212 иностранцев. 80 казахстанцев - за то, что не уведомили органы в трехдневный срок о пребывании у них гостей из-за рубежа либо не приняли мер по своевременному выезду иностранцев с истекшим сроком пребывания. За незаконное привлечение иностранной рабочей силы привлекли к ответственности 15 работодателей», — сообщил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК мигранты нелегалы школа
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