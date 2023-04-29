Социальный закон в действии, откровенный разговор Президента с членами АНК, Справедливый Казахстан – обор недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе с 24 по 30 апреля 2023 года Правительство Казахстана приступило к реализации поручений Главы государства по вопросам социально-экономического развития страны. Последняя неделя апреля прошла в Казахстане под знаком социальной защиты, укрепления мира и согласия казахстанцев. Более подробно об этом – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Планы министерств по социальной поддержке казахстанцев

19 апреля Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел большое совещание с руководителями министерств по выполнению поручений Президента страны в социально-экономической сфере.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что основной акцент для обеспечения роста ВВП на уровне 6% будет сделан на активизации развития горнодобывающего сектора, включая реализацию крупных нефтегазовых проектов, обрабатывающей промышленности, АПК, МСБ и сектора услуг. Будут приняты меры по снижению дефицита бюджета, стабилизации госдолга и сокращению трансфертов из Нацфонда. Особое внимание будет уделено стабилизации цен на продовольственные товары за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией.

Фото: primeminister.kz

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что основной упор в этой работе делается на анализ цепочек ценообразования от производства до реализации для выявления и исключения непродуктивных посредников.

В своем докладе министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что после комплексной модернизации Экибастузского энергоузла будет введено порядка 3 ГВт новой генерации. В целом же для покрытия растущей потребности экономики в электроэнергии, до 2035 года будет введено 17,3 ГВт новых мощностей. Министр также отметил увеличение совокупных запасов дизельного топлива до 370 тысяч тонн, чего достаточно для покрытия 21-суточной потребности страны.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков доложил, что до 2029 года в республике планируется ввести в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов на общую сумму более 33 трлн тенге с созданием порядка 147 тысяч рабочих мест. Это проекты в отраслях машиностроения, строительной индустрии, легкой промышленности и металлургии.

По его словам, средний износ коммунальных сетей по стране сегодня составляет 51%. За счет разных источников финансирования к 2029 году износ коммунальных сетей планируется снизить до 40%. И до конца 2025 года страновой показатель обеспеченности водоснабжением достигнет до 100%.

Как сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, в настоящее время прорабатывается вопрос вовлечения «Продкорпорации» в качестве поверенного агента в процесс реализации «оборотной схемы», что позволит повысить эффективность механизмов стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.

С докладами по реализации поручений Главы государства в курируемых отраслях также выступили министры экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, труда и социальной защиты населения – Тамара Дуйсенова, здравоохранения – Ажар Гиният, просвещения – Гани Бейсембаев и заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров.

«Глава государства определил перед Правительством и акиматами основные цели и задачи в социально-экономической сфере. Для их эффективного решения мы должны реализовать ряд реформ. Итогом должно стать значительное повышение качества жизни граждан путем увеличения доходов, создания комфортных условий жизни, обеспечения безопасности и расширения возможностей для всестороннего развития. Для реализации всех преобразований необходимо активно развивать сильную рыночную экономику, в том числе за счет новых дополнительных источников роста. В текущих условиях мы должны показать реальные результаты, общество ждет от нас конкретных и действенных мер», — сказал в заключение совещания Алихан Смаилов.

В завершение рабочей недели в Правительстве обсудили меры по укреплению продовольственной безопасности Казахстана.

Интернета нет: кто виноват?

Прошедшая неделя характеризовалась активной работой Правительства, и журналисты МИА «Казинформ» подготовили десятки актуальных материалов с руководителями министерств. Одним из проблемных по-прежнему остается вопрос плохого качества и недоступности интернета в городах и селах страны. Как отметил глава Кабмина, «с начала текущего года в Правительство поступило почти 5 тысяч жалоб от граждан по вопросам связи и информатизации. Людей уже не устраивает просто наличие связи и интернета, необходимы качественная связь и скоростной интернет».

Алихан Смаилов напомнил, что Правительством был разработан национальный проект «Доступный Интернет», основная цель которого обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети интернет не менее 100 Мбит/с. Волоконно-оптическими линиями связи должно быть охвачено порядка 3 тысяч сел. А к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G. Приоритетной задачей остается увеличение транзитного потенциала сетей с уровнем передачи данных до 4-6 терабит/с. На эти цели Нацпроекта из бюджета в течение 5 лет планируется выделить порядка 560 млрд тенге.

«Вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам?» - задался вопросом Премьер-Министр.

По следам этих запросов населения министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин дал интервью телеканалу Jibek Joly. «Операторы отчитывались, что есть связь там, где ее нет», - рассказал министр.