Социальный стартап: Устройство для незрячих людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Резиденты Enactus Торайгыров университета разрабатывают стартап-проект по созданию устройств для незрячих людей, передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу вуза.

Speaker Desk – это прибор, который позволяет переводить любой текст в шрифт Брайля и способен адаптировать иностранные языки под язык пользователя.

Также прибор «проговаривает» сканированный материал и обучает незрячих людей шрифту Брайля за счет озвучивания текста.

Принцип работы прибора базируется на основе плат Arduino, на программе декодер-переводчик и ручном сканере текста.

Создатель и СЕО проекта Speaker Desk Адиль Кайкенов не отрицает, что похожие приборы существуют, но отмечает: они либо просто учат алфавиту Брайля, либо озвучивают сканированный текст.

«Наше устройство при сканировании текста на любом языке переводит его на язык пользователя (русский по умолчанию) и выводит в виде шрифта Брайля на доске, при необходимости озвучивает его. Аналоги не могут их выводить и озвучивать на том же языке, на котором отсканировали», - говорит он.